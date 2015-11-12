Эль-Ариш, Египет, 12 ноября, 2015, 08:23 — ИА Регнум. В Египте на севере Синайского полуострова недалеко от места крушения российского А321 «Когалымавиа» в ночь на 12 ноября произошел теракт, погибли девять человек, сообщает портал Al-Youm Al-Sabea.

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По предварительным данным, группа неизвестных обстреляла жилой дом в городе Эль-Ариш — административном центре провинции Северный Синай. Вблизи строения террористы также подорвали заминированный автомобиль.

Большинство погибших были членами одной семьи, в том числе и дети — их возраст менее трех лет. Ни одна из террористических группировок пока не заявила о своей причастности к теракту.

По данным силовых структур, большинство террористических атак на Синайском полуострове проводит местная группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), связанная с «Исламским государством».