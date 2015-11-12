Москва, 12 ноября, 2015, 07:34 — ИА Регнум. В 2015 году на ухудшении ситуации в экономике России сказались несколько факторов, при этом антироссийские санкции оказали наименьшее влияние, заявил в эфире финской телекомпании Yle вице-премьер Аркадий Дворкович.

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«На падение ВВП влияло несколько факторов — девальвация нацвалюты, ее главной причиной стало практически 2-кратное или даже большее падение цены на нефть, снизился потребительский спрос», — отметил он.

Дворкович при этом подчеркнул, что антироссийские санкции оказали минимальный эффект в ухудшении ситуации в экономике РФ, в то время как сама она уже стабилизировалась: иностранным инвесторам не следует опасаться возникновения рисков при вложениях в российский рынок.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что точка равновесия и баланса в российской экономике достигнута. По его словам, перед властями стоит гораздо более сложная задача — восстановить положительную динамику.

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