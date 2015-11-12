Вашингтон, 12 ноября, 2015, 04:34 — ИА Регнум. Сразу две аварии с участием школьных автобусов произошли 11 ноября в США, передают местные СМИ.

publika.md Школьный автобус

Первое ДТП произошло в городе Кантон, штат Огайо. Как передаёт местный телеканал Newsnet5, в результате столкновения автобуса с пикапом на перекрёстке пострадали четверо детей и один взрослый. Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика.

Известно, что всего в автобусе находилось 12 школьников. Как сообщили представили учебного заведения, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Ещё одна авария произошла спустя несколько часов в городе Бриджуотер штата Нью-Джерси. По сообщению ABC7, школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной на одном из городских шоссе.

Сообщается, что в результате аварии есть многочисленные пострадавшие, точное количество которых, однако, не называется. Движение по шоссе, на котором произошло ДТП, оказалось частично заблокировано.

Другие подробности произошедшего в настоящее время выясняются.