Барселона, Испания, 12 ноября, 2015, 03:29 — ИА Регнум. Правительство Испании использует Конституционный суд, чтобы препятствовать Каталонии в её «стремлении к свободе», заявила зампредседателя правительства Каталонии Неус Мунте, передаёт испанское издание El Mundo.

sovsport.ru Поединок

Апелляцию испанского правительства Мунте охарактеризовала как попытку «надеть намордник» на Каталонию. При этом она подчеркнула, что правительство автономной области, в свою очередь, подчиняется своему «суверенному парламенту».

Как передавало ИА REGNUM, Конституционный суд Испании 11 ноября принял к рассмотрению апелляцию правительства, в которой оспаривается резолюция о независимости Каталонии. В соответствии с Конституцией Испании, действие данной резолюции приостановлено на период до вынесения судом вердикта.

Напомним, парламент Каталонии 9 ноября одобрил резолюцию, которая провозглашает «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления».

«За» принятие документа проголосовали 72 депутата, 63 высказались «против». Было определено, что выполнение плана, который изложен в резолюции, власти Каталонии должны начать в течение ближайших 30 дней.

Читайте также: Каталонская буря в испанском стакане