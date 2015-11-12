Каталония обвиняет Мадрид в использовании Конституционного суда против неё
Барселона, Испания, 12 ноября, 2015, 03:29 — ИА Регнум. Правительство Испании использует Конституционный суд, чтобы препятствовать Каталонии в её «стремлении к свободе», заявила зампредседателя правительства Каталонии Неус Мунте, передаёт испанское издание El Mundo.
Апелляцию испанского правительства Мунте охарактеризовала как попытку «надеть намордник» на Каталонию. При этом она подчеркнула, что правительство автономной области, в свою очередь, подчиняется своему «суверенному парламенту».
Как передавало ИА REGNUM, Конституционный суд Испании 11 ноября принял к рассмотрению апелляцию правительства, в которой оспаривается резолюция о независимости Каталонии. В соответствии с Конституцией Испании, действие данной резолюции приостановлено на период до вынесения судом вердикта.
Напомним, парламент Каталонии 9 ноября одобрил резолюцию, которая провозглашает «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления».
«За» принятие документа проголосовали 72 депутата, 63 высказались «против». Было определено, что выполнение плана, который изложен в резолюции, власти Каталонии должны начать в течение ближайших 30 дней.
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