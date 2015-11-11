Минск, 12 ноября, 2015, 02:17 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2015 года в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $8,7 млрд инвестиций, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

matrade.ru Иностранный инвестор

«Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (41,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (19,9%), Нидерландов (13,8%), Кипра (7%), Австрии (3,3%), — констатировал Белстат. — За январь-сентябрь 2015 года наибольшие суммы иностранные инвесторы вложили в организации Минска (69,7%). На организации Минской области приходилось 13,4% валового поступления иностранных инвестиций, Гомельской — 7,3%, Витебской — 4,4%».

Прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в белорусскую экономику было вложено $5,5 млрд (62,8% от всех поступивших иностранных инвестиций). «По сравнению с январем-сентябрем 2014 года поступление прямых иностранных инвестиций уменьшилось на 2,6 млрд. долларов США (на 32,2%)», — констатировали в Белстате.

«Основной формой привлечения прямых инвестиций были долговые инструменты (76% от общего объема прямых инвестиций)», — сказано в официальном отчёте. Задолженность за товары, работы, услуги в объеме поступления ПИИ за январь-сентябрь 2015 года составила $3,8 млрд (-37,9% к январю-сентябрю 2014 года). При этом от резидентов России поступило 45,9% ПИИ с учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема прямых инвестиций, от резидентов Великобритании — 29,5%, Кипра — 8,7%.

«Прочие иностранные инвестиции (не от прямого инвестора) составили 3,2 млрд. долларов США, или 37,2% от всего поступления иностранных инвестиций. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года поступление прочих иностранных инвестиций уменьшилось на 389,2 млн долларов США (на 10,8%)», — сказано в отчёте.

Белорусские инвестиции за границу в январе-сентябре 2015 года сократились на 15,8%: организациями республики (кроме банков) было направлено за рубеж инвестиций на $3,9 млрд. При этом субъектам хозяйствования России было направлено 46,4% от всех направленных инвестиций, Соединенного Королевства — 27,2%, Украины — 12,3% и Нидерландов — 3,5%. Белстат констатировал: «За январь-сентябрь 2015 года наибольшие суммы инвестиций были направлены за рубеж организациями Минска (74,9%) и Минской области (8,5%)».

По данным статкомитета, на долю прямых инвестиций пришлось 89,8% всех направленных инвестиций за рубеж. «Основной формой направления прямых инвестиций были долговые инструменты (97,1% от общего объема прямых инвестиций за рубеж). В объем направленных за рубеж прямых и, соответственно, в общий объем направленных инвестиций включена задолженность за товары, работы, услуги, которая за январь-сентябрь 2015 года составила 3,4 млрд долларов США и увеличилась по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 205,1 млн долларов США (на 6,4%)», — признались в Белстате.

«Субъектам хозяйствования России организации республики направили 48,7% прямых инвестиций с учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема направленных прямых инвестиций, субъектам хозяйствования Соединенного Королевства — 30,2%, Украины — 13,6%», — сказано в отчёте.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной кризис в Белоруссии начался в конце 2014 года и сопровождается высокой инфляцией, удвоением безработицы, сокращением реальных зарплат, падением производства и экспорта. ВВП за январь-сентябрь 2015 года упал на 3,7%, госдолг Белоруссии вырос на 53,6%. Во внешней торговле товарами отрицательное сальдо Белоруссии составило $1,7 млрд.