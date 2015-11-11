Приморский край, 26 мая, 2003, 00:21 — ИА Регнум. Дума города Артема передала ОАО "Дальэнерго" в безвозмездное пользование муниципальное имущество сроком на 49 лет. Договор заключен между "Дальэнерго" и комитетом по управлению муниципальным имуществом города. Согласно этому документу, энергетиками будет произведено реконструкция передаваемого имущества. Как сообщили в городской администрации, передача котельных позволит улучшить качество теплоснабжения проблемных микрорайонов Артема, а также снизить тариф на тепловую энергию.