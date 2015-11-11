Минск, 12 ноября, 2015, 01:41 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Белоруссии в октябре 2015 года вырос на 10,1% по сравнению с декабрём 2014 года и на 11,5% — в сравнении с октябрём 2014 года. Рост показателя за январь-октябрь 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 13,9%, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

vitrumdekor.ru Белорусский рубль

Продовольственные товарыв октябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года подорожали на 8,6%, с октябрём 2014 года — на 9,2%, а при сравнении января-октября 2015 года с таким же периодом прошлого года — на 12,5%. За десять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом цены на продовольствие выросли на 12,8%, в том числе крупа и бобовые — на 25%, сахар — на 23% (в Белоруссии работает четыре завода на местном сырье), масло растительное (кроме оливкового) — на 29,2%, рыба и морепродукты пищевые — на 25,9%, фрукты — на 32,1%, а «второй хлеб белорусов» — картофель — подорожал всего на 0,3%.

Непродовольственные товарыв октябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года подорожали на 10,9%, с октябрём 2014 года — на 11,9%, а при сравнении января-октября 2015 года с аналогичным периодом прошлого года — на 11,6%. За десять месяцев 2015 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом наиболее подорожали медикаменты — на 32,5%, велосипеды и мотоциклы — на 20%, бензин — на 19,7%. Отметим, что в Евросоюзе в этот же период наблюдалась дефляция и товары дешевели.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в октябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года вырос на 12,5%, с октябрём 2014 года — на 16,9%, а при сравнении января-октября 2015 года с таким же периодом прошлого года — на 22,7%. За десять месяцев 2015 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом наиболее подорожали жилищно-коммунальные услуги — на 31%.

Из них электроснабжение — на 29%, газоснабжение — на 18,3%, водоснабжение — на 26,1%, техническое обслуживание жилых помещений — на 51,5%. Бытовые услуги подорожали на 21,2%. Услуги городского пассажирского транспорта — на 15,2%, связи — на 18,3%, дошкольных учреждений — на 32,4%, высшего образования — на 15,5%. Медицинские услуги подорожали на 18,2%, культуры — на 18,8%, туристические — на 33,3%. В ходе построения «рыночного социализма» ни одна из отражённых в отчёте услуг не подешевела.

Как сообщало ИА REGNUM, Нацбанк Белоруссии допускает рост инфляции в 2015 году до 20%. Очередной кризис в Белоруссии начался в конце 2014 года и совпал с президентской кампанией 2015 года. Несмотря на утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2015 год (согласно которому рост инфляции не превысит 12%), цены растут и темпы инфляции невозможно существенно занизить специфическим подбором товаров и услуг, недоступных большинству населения.

Напомним, по данным Белстата за январь-сентябрь 2015 года промпроизводство сократилось на 7,1%, сельхозпроизводство — на 3,1%, а ВВП в целом упал на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года. За этот же период, по данным Минфина, госдолг Белоруссии вырос на 53,6%. Во внешней торговле товарами отрицательное сальдо Белоруссии составило $1,7 млрд. Зарубежные инвестиции в реальный сектор белорусской экономики сократились на 25,5% к уровню января-сентября 2014 года.