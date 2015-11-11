Киев, 12 ноября, 2015, 01:26 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины вызвала на допрос министра юстиции Павла Петренко в рамках уголовного дела о давлении на Конституционный суд при рассмотрении закона о люстрации. Об этом сам Петренко сообщил 11 ноября на своей странице в Facebook.

europe-israel.org Фемида

«Генпрокуратура вызывает меня на допрос по уголовному делу о давлении на Конституционный суд во время рассмотрения закона об очищении власти», — написал министр юстиции.

«Интересно, как происходит ход расследования правоохранительными органами дела о конституционном перевороте, когда судьи Конституционного суда поменяли Конституцию под Януковича?», — добавил Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон «Об очищении власти», который положил начало масштабным проверкам чиновников.

Закон предусматривает проведение проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами». В общей сложности под действие закона попадает около одного миллиона разного рода чиновников.

Позднее 47 народных депутатов и судьи Верховного суда обратились в Конституционный суд Украины с просьбой отменить закон о люстрации как неконституционный. После шестимесячного перерыва 22 октября этого года суд возобновил рассмотрение дела.

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