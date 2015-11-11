Минск, 12 ноября, 2015, 01:03 — ИА Регнум. В Берлине 10 ноября состоялись белорусско-германские межмидовские консультации по тематике ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Цитата из к/ф «Зелиг» реж Вуди Аллен 1983 США Консилиум.

«В ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов деятельности ОБСЕ, включая развитие на площадке организации стратегического диалога по европейской безопасности в рамках процесса «Хельсинки плюс 40», приоритеты предстоящего председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году, подготовку заседания СМИД ОБСЕ в Белграде 3−4 декабря 2015 года, роль Организации в содействии урегулированию украинского кризиса, а также сотрудничество Республики Беларусь с ОБСЕ», — сказано в официальном сообщении.

Делегацию МИД Германии на консультациях возглавил руководитель целевой группы председательства ФРГ в ОБСЕ в 2016 году посол Антье Леендертсе. Делегацию официального Минска возглавил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД постсоветской республики Денис Сидоренко, который в тот же день принял участие в заседании Берлинского форума внешней политики, ежегодно организуемого немецким фондом имени Кёрбера совместно с МИД Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия сыграла важную роль в государственном перевороте на Украине, завершившемся изгнанием президента Виктора Януковича и началом гражданской войны, длящейся до сих пор. После президентской кампании 2010 года в Белоруссии Александр Лукашенко обвинил спецслужбы Германии в причастности к организации государственного переворота в Минске (минская «плошча» — аналог киевского «евромайдана»). Однако в 2014 году Лукашенко сразу же поддержал мятеж на Украине и признал киевскую хунту законной властью.

Учитывая разворот официального Минска на Запад, после президентской кампании 2015 года в Белоруссии США и ЕС смягчили санкции в отношении белорусских госпредприятий и чиновников.