Ташкент, 12 ноября, 2015, 00:52 — ИА Регнум. Более 150 человек задержано в столице Узбекистана только за последние две недели по подозрению в причастности к ИГИЛ и другим экстремистским организациям, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

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По его словам, в настоящее время для выявления деструктивных элементов задействованы новые силы.

«Поступил приказ министра МВД, согласно которому подразделения милиции, в том числе сотрудники безопасности дорожного движения, хозяйственных частей и других, будут совершать поквартирный обход в целях выявления подозрительных личностей», сказал собеседник агентства.

«Сотрудники временно освобождены от своих основных обязанностей», добавил он.

ИА REGNUM сообщало ранее, что более 40 жителей Зангиатинского и Шайхантахурского районов Ташкента задержаны по обвинению в причастности к ИГИЛ, среди них есть граждане, вернувшиеся с заработков из Турции и России.