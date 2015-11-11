Москва, 12 ноября, 2015, 00:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре 11 ноября обсудили подготовку очередной встречи по Сирии, которая должна состояться в Вене в конце текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mid.ru О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США Дж.Керри

«Обсуждалась сирийская проблематика в контексте подготовки к предстоящей 14 ноября в Вене очередной встрече представителей международного сообщества по содействию в налаживании политического процесса с участием властей Сирии и патриотической оппозиции и консолидации усилий в борьбе с терроризмом в этой стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны в беседа «была подчеркнута необходимость следовать договорённостям первой венской встречи от 30 октября о том, что главной целью данного формата является поддержка завязывания диалога между самими сирийцами с задействованием на равноудаленной основе возможностей всех «внешних игроков», имеющих влияние на ситуацию».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в австрийской столице состоялась многосторонняя встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств по вопросу сирийского урегулирования. В ней приняли участие представители 19 стран, в том числе России, США, Саудовской Аравии и Ирана.

Участники переговоров согласились в необходимости борьбы с «Исламским государством» и другими террористическими группировками на территории Сирии, сохранения единства страны и её государственных институтов. Камнем преткновения же остаётся вопрос о роли президента Сирии Башара Асада в политическом урегулировании.

Западные страны, а также их союзники на Ближнем Востоке, в частности, Турция и Саудовская Аравия, бескомпромиссно требуют отстранения от власти законного сирийского президента, тогда как Россия и Иран настаивают на том, что судьбу президента должен определять сирийский народ.

По итогам переговоров стороны договорились, что следующая подобная встреча должна состояться в течение ближайших двух недель.