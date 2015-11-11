Мадрид, 12 ноября, 2015, 00:21 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании принял к рассмотрению апелляцию правительства, в которой оспаривается резолюция о независимости Каталонии, передаёт Associated Press.

topnewsru.com Молоток судьи.

В соответствии с Конституцией Испании, действие резолюции парламента Каталонии автоматически приостановлено на время, которое потребуется суду для рассмотрения иска и вынесения вердикта.

Конституционный суд также предупредил членов парламента Каталонии, что в случае если они не учтут решение, которое будет вынесено, они могут быть отстранены от должностей и в их адрес также может быть направлен иск, передаёт Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Каталонии 9 ноября одобрил резолюцию, которая провозглашает «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления».

«За» принятие документа проголосовали 72 депутата, 63 высказались «против». Было определено, что выполнение плана, который изложен в резолюции, власти Каталонии должны начать в течение ближайших 30 дней.

Читайте также: Каталонская буря в испанском стакане