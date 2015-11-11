Минск, 12 ноября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 11 ноября подписал декрет «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)». Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

president.gov.by Александр Лукашенко — Президент Белоруссии.

В декрете сказано, что договоры срочного и условного банковского вклада (депозита) подразделяются на безотзывные (договоры, не предусматривающие возврат вклада до истечения срока возврата вклада) и отзывные (предусматривающие возврат вклада до истечения срока возврата вклада). Положение декрета об отзывных и безотзывных вкладах вступает в силу с 12 ноября 2015 года. Доходы с некоторых из указанных депозитов, согласно документу, облагаются подоходным налогом, который в Белоруссии составляет 13%.

Лукашенко обложил подоходным налогом доходы от банковских вкладов населения — размещённые на срок до года вклады в белорусских рублях и размещённые сроком до двух лет вклады в иностранной валюте при условии, «если такие доходы начислены по процентной ставке, превышающей размер процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования». В итоге с 1 апреля 2016 года проценты, полученные по некоторым видам банковских вкладов, будут облагаться подоходным налогом. В декрете сказано также, что «освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы в виде процентов, полученных физическими лицами по банковским счетам, вкладам (депозитам) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, находящихся на территории Республики Беларусь».

«Действие настоящего декрета не распространяется на договоры, заключенные в установленном порядке до вступления его в силу, за исключением случаев их продления, издание настоящего декрета не влечет необходимости приведения заключенных договоров в соответствие с его нормами», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года Белоруссия переживала финансовый кризис — курс белорусского рубля резко снизился. При этом Александр Лукашенко, обещавший не допустить девальвации, ввёл налог на приобретение иностранной валюты, отменённый после фактического признания девальвации в начале 2015 года. Особенностью данного процесса, получившего ироничное название «недевальвация», стали парадоксальные курсы валют: курс покупки валюты был ниже курса продажи, так как в котировках было запрещено отражать 20-процетный налог на валюту. Не сразу выяснилось, что новый налог был введён в действие не законом, а актами президента и правительства, а также постановлением и «рекомендацией» Нацбанка.