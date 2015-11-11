Москва, 12 ноября, 2015, 01:53 — ИА Регнум. 12 ноября в Мосгорсуде рассмотрят общий иск ряда жилищных объединений и управляющей компании к правительству Москвы. Истцы просят признать недействительным постановление правительства города № 435-ПП от 14 июля 2015, из-за введения которого жители домов без общедомовых приборов учета должны оплачивать отопление по завышенным нормативам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительство Москвы, изменив нормативы при расчетах за отопление и поменяв повышающий коэффициент с 7/12 на 12/7, а также распространив это законодательство на более ранний период, вступило в противоречие с постановлением Правительства РФ N 857, где уже утверждена методика расчета с коэффициентом 7/12», — считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Ольга Перминова.

Как пояснили инициаторы судебного разбирательства, суть предъявляемых к правительству Москвы претензий заключается в том, что с введением нового норматива жители домов, в которых по каким-либо причинам не были установлены общедомовые приборы учета, «задним числом» получили увеличенную плату при расчетах за отопление. По мнению активистов, это вступает в противоречие с более приоритетным постановлением правительства РФ, с утвержденной методикой расчетов.

Если МОЭК считает, что существующий норматив занижен, то они должны были подготовить экономическое обоснование того, что он занижен и выйти с ним в правительство города. В данном же случае, вместо того, чтобы доказать, что реальный норматив потребления ниже и изменить его, Москва своим постановлением еще его повышает, считают жильцы.

«Это приводит к тому, что коэффициент 12/7, увеличивает месячный норматив расхода тепловой энергии в 12/7 раз с 0,016Гкал/кв.м. до 0,027 Гкал/кв.м., то есть на 59%» — отметила Перминова. Эксперт пояснила, что постановлением правительства РФ № 344 многоквартирных домов, собственники помещений которых не установили общедомовой прибор учета, уже заложено повышение коэффициента.

Так, например, с 1 января 2015 года они платят на 10% больше, с июля — на 20%, а с 1 января 2016 года — на 40% и так далее. «Получается, что правительство Москвы совершенно не обращает внимания на текущее законодательство, имеющее юридически большее значение», — отметила Перминова.

Она подчеркнула, что подобные решения приводят к тому, что повсеместно в УК, ТСЖ и ЖСК, в домах которых по тем или иным причинам не установлены общедомовые приборы учета, поступают перерасчеты на миллионы рублей, которые те просто перекладывают на плечи жителей.

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Напомним, что постановлением правительства Москвы № 435-ПП от 14 июля 2015 года внесли изменения в постановление «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных субсидий» от 11 января 1994 года. Поправки вносились «в целях совершенствования системы расчетов между управляющими и ресурсоснабжающими организациями за поставленную в многоквартирный дом тепловую энергию для нужд». В частности в раздел нормативов потребления внесли новый принцип расчета, когда плату за отопление взимают равномерно в течение всего года.