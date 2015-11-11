Белград, 12 ноября, 2015, 00:02 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Иреней выразил признательность России за поддержку в вопросе недопустимости предоставления Косово членства в ЮНЕСКО. «Косово для сербов — святая земля, она залита кровью тех, кто защищал косовские святыни от неприятеля. То, что сейчас могло произойти с Косово, стало бы венцом всех бед», — сказал патриарх в интервью медиа центру «Руски Експрес».

novosti.rs Патриарх Сербский Иреней

«Мы глубоко благодарны всем странам, поддержавшим Сербию и Косово, огромное значение в этом сыграла Россия и её представители — Путин, Лавров и все, кто выступил в поддержку сербов, — отметил патриарх Иреней. — Мы очень благодарны за всё, что они сделали во имя нашего Косова. Мы верим, что истина одержала победу, как сказал русский посол: «Бог не в силе, а в правде». И мы сейчас в этом убедились».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе голосования на Генеральной конференции ЮНЕСКО 9 ноября заявку Косово поддержали 92 страны — частницы ЮНЕСКО, 50 выступили против, ещё 29 стран воздержались. Для принятия положительного решения требовалась поддержка не менее двух третей голосов, то есть 95 стран-участниц.

Напомним, что заявку на членство в ЮНЕСКО власти Косово подали в середине июля этого года. В августе стало известно, что ООН отказалась передавать в организацию заявку Косово, после этого запрос в ЮНЕСКО направила Албания.

Автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.