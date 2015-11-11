Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2015, 23:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру спорта России Виталию Мутко провести собственное расследование по допинговому скандалу в российской легкой атлетике. Об этом Путин заявил сегодня, 11 ноября, в Сочи на совещании с представителями спортивных федераций.

sport-express.ru Министр спорта России Виталий Мутко

«Вопросы борьбы с допингом в спорте по-прежнему актуальны… что касается последних событий, связанных с нашей легкоатлетической федерацией, то прошу министра спорта, всех коллег, которые так или иначе со спортом связаны, обратить на это самое пристальное внимание. Второе: необходимо провести свое собственное расследование и обеспечить самое открытое профессиональное сотрудничество с международными организациями», — сказал Путин.

Напомним, допинговый скандал начался ещё в конце 2014 года после показа документального фильма немецкого телеканала ARD. Лента состоит из двух частей, в ней рассказывается о случаях системного употребления допинга в российской легкой атлетике. Предметных доказательств фильм не содержит.

Кроме того, антидопинговая комиссия (WADA) обвинила ФСБ России во вмешательстве в спортивные дела и порекомендовала отстранить всех российских легкоатлетов от международных соревнований. WADA выступила с предложением, чтобы Россия не выставляла легкоатлетическую команду на Олимпиаде-2016.

Представители международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сделали заявление, сказав, что комитет по этике проверит все изложенные в немецком фильме «факты».