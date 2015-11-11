Ярославль, 11 ноября, 2015, 22:50 — ИА Регнум.



76.ru Проект Карабулинской развязки в Ярославле

В 2016 году мэрия Ярославля планирует объявить тендер на корректировку проекта Карабулинской развязки, который был сделан при подготовке к 1000-летию Ярославля. Об этом заявил и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин на торжественном заседании муниципалитета города, посвященном 230-летию Ярославской городской думы. По словам Малютина, корректировка проекта будет стоить 200 миллионов рублей, деньги на эти цели будут выделены из бюджета Ярославской области.

«Под Карабулинскую развязку зарезервировано более 300 земельных участков. На них находятся жилые дома, в том числе многоэтажные, магазины. Не исключены судебные процедуры с собственниками, которые могут длиться до двух лет. Сегодня стоимость Карабулинской развязки — около 30 миллиардов рублей, причем 10 миллиардов может уйти на выкуп участков и переселение граждан. Первая задача, которая стоит перед нами — откорректировать проект до 1 сентября 2016 года, уже с федеральной экспертизой», — сказал Алексей Малютин.

Карабулинская развязка должна вывести транспорт из исторического центра Ярославля, соединив проспект Толбухина и проспект Фрунзе. Деньги на ее строительство власти Ярославля и области надеются получить из федерального бюджета. Как рассказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, федеральное финансирование может начаться в 2017—2018 годах. Депутаты муниципалитета, вдохновившись радужными перспективами, предложили вспомнить про третий мост через Волгу. Слово взял и бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас, при котором вынашивались планы строительства развязки.

«При подготовке к 1000-летию Кудрин и Греф зарубили нам это дело. Сейчас губернатора услышали в правительстве. Но нужно задуматься о том, куда будет уходить транспорт с проспекта Толбухина, подумать о развязке на Московском проспекте в районе улицы Малой Пролетарской, где образуются пробки. Но на третий мост я бы не советовал замахиваться. Дорожный фонд Ярославской области — 4−5 миллиардов рублей в год, а мы уже услышали цифру в 30 миллиардов», — сказал Виктор Волончунас.