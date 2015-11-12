Великий Новгород, 12 ноября, 2015, 09:53 — ИА Регнум. Ситуация с вывозом твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Великом Новгороде будет обсуждаться на внеочередном заседании правительства Новгородской области 13 ноября. На заседании городские власти должны представить план по реализации «безотлагательных мер по решению проблемы».

novved.ru Мусорка. Великий Новгород

Дело в том, что с 23 ноября 2015 года полигон в Маловишерском районе Новгородской области, куда свозится мусор из областного центра, прекратит его принимать. А на эксплуатацию первой очереди полигона ТБО под Великим Новгородом у арендатора — ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» — нет лицензии. Суд с 29 октября запретил эксплуатацию полигона на Лужском шоссе по требованию Росприроднадзора, несмотря на заключение экспертизы о том, что свалка ещё может вмещать отходы как минимум год. «Новгородское спецавтохозяйство» намерено обжаловать это решение в апелляционной инстанции, а пока пользовалось полигоном под Малой Вишерой.

Передумали

«Политическая окраска мусорной темы в Великом Новгороде получила официальное подтверждение», — заявили в мэрии, комментируя письмо главы Маловишерского района Николая Маслова, в котором он уведомляет о прекращении приёмки отходов из Великого Новгорода на местный полигон ТБО.

В администрации города есть другой документ, написанный 24 июля 2015 года, когда мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев оспаривал свою досрочную отставку в судах, а городской администрацией руководил Александр Тарасов. В этом письме первый заместитель главы администрации Маловишерского района Александр Зайцев согласовывает властям областного центра размещение твёрдых бытовых отходов из Великого Новгорода на полигоне ТБО в Малой Вишере в течение двух лет объёмом 35 тыс. куб. м. в месяц. Спустя три с лишним месяца оказалось, что районные власти передумали — «в связи с отсутствием расчётных данных о накоплении твёрдых бытовых отходов».

По словам председателя совета директоров ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» Станислава Уткина, никаких писем о прекращении приёма мусора из Великого Новгорода у компании нет. Срок окончания действующего договора — 31 декабря 2015 года, и расторгнут (как и пролонгирован) он может только по соглашению сторон.

У мэра Великого Новгорода ситуация вызвала недоумение. По мнению Бобрышева, даже если в Малой Вишере откажутся принимать мусор из областного центра, то продлят срок службы своего полигона ТБО, запущенного в 2007 году, ненадолго. «Следуя этой логике, мы тоже должны будем отказать им в приёмке мусора после ввода второй очереди нашего городского полигона, чтобы он заполнялся медленнее. Подход, считаю, в корне неверный», — заявил мэр Великого Новгорода. Он убеждён, что региону нужны межмуниципальные полигоны для отходов, обслуживающие несколько районов сразу, и на новой очереди городского полигона ТБО после ввода её в эксплуатацию будут готовы принимать отходы и из других муниципалитетов.

В правительстве Новгородской области считают иначе. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 5 ноября признала неприемлемой ситуацию, когда мусор из Великого Новгорода вывозится на небольшие районные полигоны. Так, полигон в Малой Вишере рассчитан на 21 год при годовой норме отходов в 20 тыс. тонн. Из областной столицы на него привозят 30 тыс. тонн отходов в месяц. Это значит, что его возможности иссякнут куда раньше намеченного.

Городские власти уверяют, что первый этап второй очереди полигона в Великом Новгороде будет введён в эксплуатацию к осени 2016 года, а до этого срока просят губернатора Новгородской области Сергея Митина оказать городу содействие в решении вопроса пролонгации действующего договора на вывоз мусора на полигон в Малую Вишеру или другой действующий полигон ТБО в Новгородской области. Одновременно ведутся переговоры о принятии отходов из Великого Новгорода с владельцами полигонов в Ленинградской области — в частности, в Гатчине.

Инвестиции в мусор

Депутат думы Великого Новгорода, член совета региональной общественной организации «Новгородский клуб «Экология» Константин Хиврич назвал ситуацию «новгородским мусорным кризисом». По его мнению, она сложилась вследствие безответственной экологической политики региональных властей.

По словам Хиврича, проблема необходимости строительства второй очереди городского полигона ТБО была известна руководству Новгородской области давно, но, несмотря на это, Великому Новгороду не выделялись субсидии и не предлагались альтернативные варианты решения проблемы, а «переговоры с потенциальными инвесторами, о которых регулярно сообщалось в СМИ и которые велись на уровне правительства региона, заканчивались ничем».

«На протяжении многих лет в областном бюджете закладывалось менее 10 млн рублей ежегодно на софинансирование строительства полигонов ТБО, при том что в восьми районах полигонов совсем нет. Ряд крупнейших полигонов сильно загружены, только четыре из 27 санкционированных объектов размещения ТБО не вызывали претензий у Роспотребнадзора в начале 2015 года. Зато на территории Новгородской области есть сотни несанкционированных свалок, многие из которых уже имеют практически регулярный характер», — заявил депутат.

Он отметил, что по непонятным ему причинам не внедрялись предложения ООО «Научно-производственная фирма ЭКОДОТ», выполнившей в 2012 году по заказу администрации Новгородской области научно-исследовательскую работу по теме «Внедрение комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новгородской области». В ней, по словам депутата, «довольно подробно изучена практика обращения с отходами, а также даны ценные указания по организации системной работы в этом направлении». Одна из важнейших рекомендаций учёных — предложение создать в регионе несколько межмуниципальных объектов утилизации и захоронения ТБО.

«Но пока чиновники не спешат создавать межмуниципальные объекты, инвестиционные предложения затерялись где-то на сайтах администрации, а муниципалитетам предлагается самим изыскивать средства на проектирование и строительство полигонов», — заявил Хиврич.

По его мнению, «без помощи региона и федерации ни один муниципалитет не решит проблему отходов». «Сравните 10 млн рублей в областном бюджете на все полигоны и 1 млрд — ориентировочная стоимость полигона для Великого Новгорода», — сказал депутат, отметив, что «отходы — это не мусор, а ценные ресурсы, которые необходимо использовать: возвращать их в хозяйственный оборот, а обращение с отходами — самый главный инвестиционный проект, о котором должны думать чиновники в соответствующих департаментах».

Кто будет виноват?

С 1 января 2016 года изменятся полномочия субъектов РФ в области обращения с отходами. К ним будут отнесены организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов. «Возможно, это заставит областную власть более серьёзно подойти к решению проблемы отходов в регионе и начать самим внедрять предложения исследователей, за которые в своё время были заплачены бюджетные деньги. То есть фактически руководство региона столкнётся с серьёзными проблемами уже через пару месяцев. И этот «политический вопрос» уже будут задавать не только и не сколько мэру, сколько губернатору», — считает Константин Хиврич.

Между тем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в региональном правительстве готовят законопроект, избавляющий областные власти от этой ответственности. Все эти полномочия хотят оставить муниципалитетам. «Смешно, если правительство области будет заниматься сбором, вывозом и хранением мусора валдайского села Яжелбицы», — заявил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области Владимир Королев.

Как будет решён вопрос с «мусорным кризисом» в Великом Новгороде и кто за него ответит — пока сказать сложно. В политическом поле нагнетание этой проблемы невозможно не заметить. Достаточно вспомнить, что вопрос о полигоне ТБО был в числе претензий, которые депутаты предъявляли мэру Великому Новгороду Юрию Бобрышеву, инициировав его досрочную отставку.

Хорошо, что сами горожане проблему пока не замечают: отходы стабильно вывозятся, а куда именно — не каждый и раньше интересовался. Неужели кому-то выгодно, чтобы Великий Новгород действительно зарос в мусоре?