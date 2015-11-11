Минск, 11 ноября, 2015, 22:21 — ИА Регнум. В Минске 11 ноября прошил переговоры министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с замминистра иностранных дел Грузии Давидом Джалагания, сообщает пресс-служба МИД РБ.

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«Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания и доверия, присутствующий в белорусско-грузинских отношениях, констатировали значительную активизацию контактов на всех уровнях в 2015 году», — сказано в официальном сообщении.

Дипломаты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года, обсудили вопросы двустороннего политического взаимодействия, включая организацию официального визита главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Минск, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко отказался признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, неоднократно выражал уверенность в возможности возвращения Грузии в СНГ, а также назвал сбежавшего от грузинского правосудия Михаила Саакашвили «другом Белоруссии». В свою очередь Саакашвили, называвший Лукашенко диктатором, после августовской войны 2008 года изменил своё отношение к коллеге и принял участие в антироссийских пропагандистских акциях на гостелевидении Белоруссии.