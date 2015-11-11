Москва, 11 ноября, 2015, 21:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал кадры о секретной системе «Статус-6», которые попали в эфир российских телеканалов. Официальный комментарий был дан журналистам сегодня, 11 ноября.

Дмитрий Песков — Пресс-секретарь президента РФ. кадр: 1tv.ru

Песков подтвердил, что, действительно, некоторые секретные данные с совещания у главы государств по ОПК, которое прошло 9 ноября, попали в эфир российских телеканалов, но позднее были удалены.

«Действительно, там некоторые секретные данные попали в объектив камеры, поэтому они впоследствии были удалены. Надеемся, такое больше не повторится», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что будут приняты превентивные меры, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

Напомним, 9 ноября Первый канала и НТВ показали кадры с совещания по ОПК у президента России, на которых видны материалы об океанской многоцелевой концепции «Статус-6». Затем на эту информацию обратили внимание блогеры.

Из материалов, ставших достоянием общественности видно, что система «Статус-6» призвана поражать важные объекты экономики предполагаемого противника в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения.