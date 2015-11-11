Куала-Лумпур, 11 ноября, 2015, 21:06 — ИА Регнум.



thestar.com.my Оскорбительная площадка

Несколько игровых сооружений на детской площадке в малазийском штате Пинанг были срочно удалены после того, как выяснилось, что своей формой они напоминают свиней. Как сообщает сайт MalayMail Online, местные власти оперативно обратили внимание на эту проблему, тем не менее, фотографии сооружений были размещены в Интернете и стали активно распространяться пользователями социальных сетей с подписями: «Свиньи стали игрушками для наших детей в Пинанге».

Качалки на пружине, сиденья которых были размещены между листами пластика, выполненными в виде голубых овалообразных фигур с желтыми ушами и красными ногами, по форме отдаленно напоминающих свиней, были оперативно заменены на конструкции в виде желтых птиц. Представитель местных властей сообщил, что чиновник, отвечавший за эти сооружения, должен будет представить свои объяснения. «Мы расследуем это дело. Против виновных будут приняты меры», — подчеркнул он. Тем не менее, мусульманские организации уже обвинили правительство штата в неуважении чувств мусульман. Ахмад Яккуб Назри, секретарь коалиции мусульманских неправительственных организаций штата Пинанг, рассказал журналистам, что он был в шоке, когда понял, что игровые сооружения на детской площадке напоминают свиней.

Пинанг — один из самых индустриально развитых штатов Малайзии, расположенный на северо-западе материковой части страны и на прилегающем к ней острове. Самая большая этническая группа, населяющая штат (45 процентов) — этнические китайцы, за ними следуют малайцы и родственные им народности. В отличие от всей Малайзии, где доля мусульман превышает 60 процентов населения, в Пинанге ислам исповедует менее половины жителей. Правительство штата контролирует либеральная Партия демократического действия, являющаяся одной из ведущих оппозиционных сил страны. Основную массу сторонников партии составляют этнические китайцы.

Несмотря на то, что свинина в исламе запрещена к употреблению в пищу, в уникальной и разнообразной кухне Пинанга, который часто называют «кулинарным раем», мясо свиньи является одним из главных ингредиентов многих блюд.