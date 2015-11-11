Ушла из жизни одна из первых телеведущих СССР Людмила Соколова
Москва, 11 ноября, 2015, 20:57 — ИА Регнум. На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР и одна из первых дикторов СССР Людмила Соколова. Об этом сегодня, 11 ноября, пишут «Известия».
Сообщается, что Соколова скончалась сегодня, 11 ноября. Причина смерти не уточняется.
Людмила Соколова была одним из самых первых дикторов советского телевидения. Она родилась 3 июня 1929 года в Москве. Закончила актерский факультет ГИТИСа им А.В.Луначарского.
Некоторое время Соколова играла в Ногинском драматическом театре, затем перешла в Русский драматический театр в Минске.
Соколова успела сняться в четырех фильмах. Она играла эпизодическую роль в «Молодой гвардии» 1948 года. В 1952 году сыграла Натали Гончарову в «Композиторе Глинке», в 1954 году исполнила роль Ляны в «Андриаше». Последняя её роль в кино — Татьяна в картине «Командир корабля».
С 1957 года Соколова связала свою жизнь с телевидением, где и работала долгие годы. Коллеги ее любили за искрометный юмор, за обаяние и удивительную легкость в общении.