Москва, 11 ноября, 2015, 20:57 — ИА Регнум. На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР и одна из первых дикторов СССР Людмила Соколова. Об этом сегодня, 11 ноября, пишут «Известия».

kino-teatr.ru Людмила Соколова — заслуженная артистка РСФСР и одна из первых дикторов СССР

Сообщается, что Соколова скончалась сегодня, 11 ноября. Причина смерти не уточняется.

Людмила Соколова была одним из самых первых дикторов советского телевидения. Она родилась 3 июня 1929 года в Москве. Закончила актерский факультет ГИТИСа им А.В.Луначарского.

Некоторое время Соколова играла в Ногинском драматическом театре, затем перешла в Русский драматический театр в Минске.

Соколова успела сняться в четырех фильмах. Она играла эпизодическую роль в «Молодой гвардии» 1948 года. В 1952 году сыграла Натали Гончарову в «Композиторе Глинке», в 1954 году исполнила роль Ляны в «Андриаше». Последняя её роль в кино — Татьяна в картине «Командир корабля».

С 1957 года Соколова связала свою жизнь с телевидением, где и работала долгие годы. Коллеги ее любили за искрометный юмор, за обаяние и удивительную легкость в общении.