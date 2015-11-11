Йошкар-Ола, 11 ноября, 2015, 20:39 — ИА Регнум. Те обыски, которые проводятся в течение дня в администрации Йошкар-Олы являются способом давления на градоначальника, его принципиальную позицию. Глава города Павел Плотников отметил, что относиться к ним следует спокойно, но твердо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Марий Эл.

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«Эти мероприятия выглядят как показуха или «маски-шоу», о готовящихся обысках меня в известность не поставили. Кроме того, они сами не знают, что ищут. Сейчас в администрации работают три копировальных аппарата, и снимают весь архив документов свободного доступа за последние шесть лет. Работать будем сутками», — полагает Плотников.

«Администрация города работает открыто и законно, у нас нет закрытых дверей, и я лично готов нести ответственность за свои действия… Мне сделали вызов, и я его принимаю», — подытожил глава Йошкар-Олы.

Комментируя возбужденные ранее уголовные дела, в пресс-службе подчеркнули, что они возбуждены незаконно. Дела неоднократно прекращались, и следователи до сих пор не могут предъявить внятных обвинений. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которые заключались в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе.

Плотников планирует добиться принесения публичных извинений от правоохранительных органов за незаконно возбужденные в отношении него уголовные дела.

Также в пресс-службе пояснили, что с 17 на 18 апреля 2015 года сотрудниками МВД России было предотвращено убийство мэра города. Фигурантами этого уголовного дела является зять высокопоставленного республиканского чиновника, в круг обязанностей которого входит взаимодействие с правоохранительными органами на территории Республики Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в администрацию Йошкар-Олы прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета. Правоохранители сообщили, что проводят гласные оперативно-следственные действия.

Сотрудники администрации продолжили работать в стандартном режиме, однако проведение следственных мероприятий стало для них неожиданностью.