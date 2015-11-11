Киев, 11 ноября, 2015, 20:30 — ИА Регнум. Украина имеет перспективу членства в ЕС, «никуда Евросоюз не денется».

liveinternet.ru Василий Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с мэрами украинских городов сегодня, 11 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я по жизни убежденный оптимист… Я уверен и в нашей победе, в блестящей перспективе. Пусть посол Евросоюза на Украине Ян Томбинский закроет уши (при этих словах Порошенко рассмеялся) — и в перспективе членства Украины в ЕС. Никуда они не денутся, все у нас получится», — сказал президент.

Он также заявил, что Украина «гарантированно» получит безвизовый режим с ЕС. Вопрос только в том — когда именно это случится.

«Это произойдет быстрее, если Украина продемонстрирует еще раз свой ответственный подход к выполнению обязательств, взятых на себя», — сказал Порошенко.