Санкт-Петербург, 11 ноября, 2015, 19:25 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова в Ленинградскую область в Доме правительства региона детские омбудсмены Северо-Западного федерального округа обсудили проблемы защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

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«В нашем обществе, где всем должны предоставляться разные возможности, мы должны уделять повышенное внимание особенным детям. Мы в Ленинградской области начали несколько проектов, связанных с адаптацией особенных детей как среди сверстников, так и в общеоздоровительных учреждениях», — рассказал Александр Дрозденко.

«Опыт, представленный Ленинградской областью, очень интересен. Только за последние два года в регионе произошли серьезные изменения. Это касается и нормативно-правовой, законодательной базы, и работы исполнительной власти области. Существенно улучшились показатели по учреждениям, хотя детское население области растет. Так, в начале 2015 года в детских интернатных учреждениях содержалось чуть более 900 детей (а два года назад — еще 1388), в детских домах в начале этого года — 401 ребенок (644 ребенка в 2013 году). Это очень показательно, и если мы будем двигаться так же последовательно, то обязательно решим обсуждаемые сегодня проблемы», — подчеркнул Павел Астахов во время заседания.

Павел Астахов наградил Александра Дрозденко почетной грамотой Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка «За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, принципиальность и ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с детьми». Глава региона, в свою очередь, вручил детскому омбудсмену медаль «За вклад в развитие Ленинградской области».

Напомним, что заседание координационного совета Уполномоченных было посвящено вопросам создания благоприятных условий для жизнеобеспечения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах их жизнедеятельности.

В Ленинградской области особое внимание уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В регионе действуют государственные программы, мероприятия которых направлены на социальную поддержку семей с детьми, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Накоплен опыт взаимодействия ведомств в работе по оказанию необходимой психологической помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства.

В 2015 году Ленинградской области 1760 детей-инвалидов были обеспечены путевками в летние лагеря общего типа, пребывание в которых, по словам родителей, оказало на детей очень успешное воздействие. В регионе реализуется проект «Дети и театр», в рамках которого особые дети из Ленинградской области могут посещать Мариинский театр, где для них созданы все необходимые условия. Кроме того, в этом году запущен проект «Мобильный центр Русского музея», который обеспечивает доступ к образовательным программам музея. Выплачиваются различные персональные стипендии губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов. Большое значение уделено проблемам детей-инвалидов в программе развития региона на четырехлетний период.