Киев, 11 ноября, 2015, 19:23 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который ранее входил в ее партию, после выборов сменил свое мнение о газовых контрактах, которые Тимошенко заключила с Россией в 2009 году, когда была премьер-министром. Об этом Тимошенко заявила сегодня, 11 ноября, в интервью телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Яценюк двуликий

Тимошенко утверждает, что Украина получает российский газ по $217 за тысячу кубометров. Глава «Батькивщины» отмечает, что Яценюк стал говорить о плохом газовом контракте, который Тимошенко заключила с Россией в 2009 году.

«Сегодня российский газ по этому контракту Украина получает по 217 долларов за тысячу кубометров, стране продают по 311 долларов», — сказала Тимошенко. При этом она подчеркнула, что от других европейских стран Украина получает газ по $240−250 за тысячу кубометров.

«С Европой хороший контракт — 240−250 долларов, а с Россией контракт, который я подписала, плохой, потому что там 217 долларов», — подчеркивает Тимошенко.

Также она утверждает, что цифры в $500 за тысячу кубометров никогда не было. «Никакой цены в 500 долларов никогда не существовало в жизни, это была просто большая информационная грязная кампания, которую создал Янукович, а сейчас Яценюк поддерживает эту грязную кампанию», — сказала экс-премьер.

Тимошенко указывает на двуличность Яценюка, который будучи главой «Батькищины» в тот период, когда Тимошенко сидела в тюрьме утверждал, что газовые контракты, подписанные в 2009 году хорошие, а теперь утверждает обратно.

«Я хочу спросить, если такой плохой был газовый контракт, почему Яценюк, когда я сидела в тюрьме, возглавил партию «Батькивщина» и пошел с нами на выборы, говоря, что газовые контракты европейские стандартные для всех стран. Тогда, когда ему надо было идти на выборы и получать должность премьер-министра, «Батькивщина» была хорошей и я подписала правильный договор, а когда надо таким бредом сейчас забрасывать, то контракты плохие», — язвительно отмечает Тимошенко.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в контракты на поставку российского газа, подписанные Тимошенко, цена заложена на уровне $500 за тысячу кубометров.