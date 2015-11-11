В Югре ищут новые возможности для внутреннего туризма
Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2015, 18:56 — ИА Регнум. Участники международного туристического форума, который стартует 12 ноября в Югре, предстоит найти новые возможности для развития внутреннего туризма. Перед северными регионами страны поставлена задача удвоить количество туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.
Представители власти Югры отмечают, что по сравнению с 2014 годом за 10 месяцев 2015 года приток туристов вырос более чем на 10%. На территории региона можно пожить в этнографической деревне в тайге, покататься на оленях, половить деликатесную рыбу муксун и погреться в настоящей сибирской бане.
«В Югру приезжают отдохнуть не только наши соотечественники, но и гости из Китая, Болгарии, Чехии, — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев. — У региона очень хорошие перспективы, которые мы должны развивать в сегодняшних непростых условиях. У нас много чего увидеть, учитывая нефтегазовую специфику региона. Один гидроразрыв пласта чего стоит. Очень яркое зрелище. И мы намерены увеличить число туристов в регионе до 1 миллиона в год уже в ближайшее время».
А начальник Управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Инна Арканова отметила, что в России и мире за последние годы вырос интерес к Западной Сибири. Это произошло во многом из-за того, что здесь добываются основные объемы российской нефти.
«У нас даже есть туры «Звездные меридианы Югры: Ойл-туры». Они включают в себя посещение нефтедобывающих предприятий. Туристов обучат нефтяному делу, показывают, как добывается «черное золото». Каждый гость увезет с собой сувенир — капельку нефти», — рассказала Арканова.
В Югре для туристов есть богатая природа, природные парки, памятники истории и архитектуры, живая культура обских угров. Визитная карточка региона — этнографический туризм. Туры на национальные стойбища и поселки знакомят с традициями, укладом жизни коренных народов Севера ханты и манси, национальными праздниками. Туристы участвуют в сборе дикоросов, процессе приготовления блюд национальной кухни, изготовлении сувениров под руководством опытных мастеров — носителей, знатоков и хранителей культуры своего народа. В настоящее время туристские услуги оказывают 15 национальных общин коренных малочисленных народов Севера.
По итогам 2012−2015 годов в муниципальных образованиях ХМАО-Югры реализуется пять туристских программ для детей и семей. «По соглашению нашего округа с Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью, нами инициирован межрегиональный маршрут «Звездные пути Первопроходцев», проходящего по территории сразу трех субъектов. Основная цель проекта — познакомить с историей развития нефтяной и газовой промышленности на территории трех субъектов учащихся общеобразовательных школ. В таких программах предусмотрено посещение школы буровых мастеров, с возможностью осмотра действующего оборудования по добыче нефти и газа, посещение корпоративных музеев предприятий по добычи нефти и газа, а также памятных мест, связанных с историей происхождении нефти, её переработке», — отметила Инна Арканова.
Кроме того, в регионе представлены туристические возможности для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. В частности, разработаны и действуют социальные оздоровительные маршруты «Школа добра и здоровья». Один из туристических маршрутов проходит по территории гостиничного комплекса «Югорская долина», в пикниковой зоне которого создана безбарьерная среда, доступная для маломобильных граждан.