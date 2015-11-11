Воронеж, 11 ноября, 2015, 18:14 — ИА Регнум. Воронежские водители большегрузного транспорта поддержали своих коллег из других регионов и приняли участие в общероссийской акции протеста против введения платного проезда по федеральным трассам для автомобилей грузоподъемностью выше 12 тонн, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла сегодня, 11 ноября, на трассе «Воронеж-Курск», ее участниками стали около полусотни водителей.

Цитата из т/с «Дальнобойщики». НТВ. 2001. Россия Дальнобойщики

Водители припарковали свои автомобили на обочине трассы. Движение на данном участке не перекрывалось.

«Если люди думают, что это коснётся только лично меня, то я вам сразу скажу: все торговые сети, все, поднимут цены на продукты, мотивируя перевозками. Машины просто останавливаем, и будем смотреть, что будет. Кто хочет возить себе в убыток, пусть возит», — рассказал «Вести-Воронеж» один из участников акции.

Сегодня водители по всей России протестуют против введения с 15 ноября платы для автомобилей грузоподъемностью более 12 тонн за проезд по федеральным трассам — до 29 февраля 2016 года плата составит 1,53 рубля за километр, с 1 марта 2016 до 31 декабря 2018 года — 3,06 рубля. Кроме того, в кабинах автомобилей водители должны будут за свой счет установить специальное устройство для проведения оплаты. Отсутствие такого устройства может грозить штрафом до 40 тыс. рублей для водителя, до 450 тыс. рублей — для компаний. Средства от оплаты обещают направить на ремонт дорог. Сами дальнобойщики говорят, что введение пошлины серьезно ударит по компаниям-грузоперевозчикам — либо придется существенно повышать расценки, либо работать себе в убыток.