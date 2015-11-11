Калуга, 11 ноября, 2015, 17:38 — ИА Регнум. Депутаты калужского городского парламента Евгений Каменарович и Владислав Сахарчук приняли участие в учредительном собрании территориальной общины «Яглово», которая создана в одноименном посёлке на юго-западной окраине Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, идея создания общины принадлежала губернатору области Анатолию Артамонову, который в один из последних своих визитов в посёлок летом этого года предложил его жителям объединиться, чтобы решать свои проблемы не порознь, а сообща.

Впрочем, проблем пока ещё хватает. Так, сроки введения в эксплуатацию инженерных коммуникаций неоднократно переносились, в связи с чем в посёлке живёт только около 50 молодых семей из 600, которые должны жить в 2015 году в Яглово по плану. Ещё несколько десятков семей собираются переехать в посёлок в следующем году.

Собрание проходило достаточно напряженно. Часть посельчан пригласили на него, не объяснив целей, не рассказав о причинах создания территориальной общины. Масла в огонь подлили и нерешенные вопросы по дорогам и подключению к коммуникациям. Некоторые были уверены, что областной фонд поддержки строительства доступного жилья после создания общины устранится от решения строительно-инженерных вопросов, и дальнейшее финансирование, например, дорожного строительства будет переложено на плечи молодых семей.

Тем не менее территориальная община «Яглово» была создана. Депутат городской думы Владислав Сахарчук вошел в состав совета общины. Уже состоялось первое заседание совета, где между его членами были распределены обязанности. Председателем общины избрана одна из старожилов поселка Яглово — Ирена Саргсян.