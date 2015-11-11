Чебоксары, 11 ноября, 2015, 17:26 — ИА Регнум. В Чувашии возросли объёмы изъятых некачественных продовольственных товаров. В Чувашии возросли объёмы изъятых некачественных продовольственных товаров. Если за 2014 год в январе-сентябре в республике было изъято из оборота 4162 кг продукции, то за 9 месяцев — 4391 кг. При этом некачественные продукты выявлялись не только в магазинах, но и в санаториях, детских оздоровительных лагерях, учреждениях образования. Об этом сегодня, 11 ноября, заявила на пресс-конференции глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чаще всего фальсификаты выявлялись в таких группах продуктов, как рыба (8,1% проб не соответствовали качеству) и хлеб (7,7%)

По сравнению с прошлогодним периодом в Чувашии стало меньше пищевых продуктов, не соответствующих нормативам по химическим и микробиологическим показателям безопасности. Но при этом ухудшилось качество продукции (физико-химические показатели): в январе-сентябре не соответствовали нормативам 4,2% проб (69 из 1625). Чаще всего некачественная продукция выявлялись в таких группах продуктов, как рыба (8,1% проб не соответствовали качеству), хлеб (7,7%), мясо (5,6%), птицеводческая продукция.

Данные виды некачественных товаров продавались как в торговых сетях, так и магазинах шаговой доступности. Некачественный товар поступил, к примеру, из Вьетнама, Китая, Московской области, Марий Эл, Калужской области, Ульяновска, Мордовии. В частности, в колбасных изделиях одного из марийского производителей «фактически вместо мяса была вода», а мясо птицы от двух мордовских предприятий «было накачано водой», не соответствуя по нормативам ни по внешнему виду, ни по запаху, отметила Надежда Луговская.

Особое внимание в ходе проверок уделяется надзору за качеством молочной продукции. Из 495 проб 30 образцов (или 6,1%) не соответствовали стандартам по наличию растительных жиров, массовой доле жира, влаги, белка. При этом ещё в 27 случаях производители скрыли наличие растительных жиров, не указав их на этикетке.

Как показала проверка, из молочной продукции чаще всего фальсифицируется сливочное масло (15 проб не соответствовали показателям), при этом некачественный продукт был выявлен не только в магазинах, но и в детских оздоровительных лагерях («Созвездие» в Ядринском районе, «Соснячок» в Шумерле), а также в Алатырском доме ребёнка и в комбинате школьного питания Канаша. «Это вызывает большую тревогу», — сказала Надежда Луговская.

Фальсифицированная молочная продукция (с долей растительных жиров от 41%) обнаружена и в санаториях. На пищеблоке санатория «Чувашия» выявлен некачественный сыр, а в санаторно-курортном комплексе «Волжанка» — некачественное молоко и кефир. «А ведь сюда едут люди с ослабленным здоровьем», — заметила глава управления Роспотребнадзора, отметив, что содержащееся в продукции пальмовое масло сложно усваивается организмом.

Вся фальсифицированная молочная продукция завезена из других регионов, в частности — из Татарстана, Марий Эл, Курска, Воронежа, Нижегородской, Владимирской, Ивановской области, Московской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей. Из других регионов на чувашскую продукцию за год пожаловались только один раз — на качество продукции молочного предприятия в Алатыре, в настоящее время по данному обращению проводится проверка.

Надежда Луговская также сообщила, что в ходе проверок в республике и в других регионах выявляется молочная продукция так называемые предприятий-«фантомов», которые не существуют ни по юридическому, ни по фактическому адресам. «Неизвестные лица, злоупотребляя доверием потребителей, указывают на этикетке продукции недостоверную информацию о производителе товара, предоставляя потребителям контрафактную продукцию с получением прибыли», — говорят в ведомстве. Информация о таких предприятиях направлена в правоохранительные органы.

В январе-сентябре текущего года в Чувашии управлением выявлено 538 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и 383 нарушения в сфере защиты прав потребителей. Составлено 1107 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 7,1 млн рублей, в том числе за нарушений требований техрегламентов в сфере безопасности пищевой продукции — на 3,62 млн рублей. Изъято из оборота 802 партии пищевой продукции объёмом 4391 кг (в январе-сентябре 2014 года — 4162 кг). Наибольшее количество забракованной продукции — плодовощная (1650 кг), мясная (475 кг), молочная (440 кг), рыбная (421 кг), соковая (223 кг), крупа и хлебобулочные изделия (213 кг). Основные причины изъятия — истекший срок годности, недоброкачественность по органолептическим показателям, несоответствие требованиям по маркировке и по результатам лабораторных испытаний.