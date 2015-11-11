Вильнюс, 11 ноября, 2015, 17:20 — ИА Регнум. Поскольку должностные лица Греции и Италии еще не готовы принять предлагаемые списки лиц, переселение беженцев в Литву, скорее всего, начнется только в 2016 году, заявил сегодня, 11 ноября, вице-министр внутренних дел Литвы Эльвинас Янкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

iepoble9.org Замок на воротах

«Весь этот процесс перенесется на следующий год. Мы, конечно, никого не торопим, мы выполнили домашнее задание, приняли все постановления, которые нужно было принять, мы полностью готовы. Когда греки и итальянцы представят свои списки, тогда мы и проведем проверки безопасности, только тогда это переселение может произойти», — сказал вице-министр на заседании комиссии Сейма и Всемирной общины литовцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва за два года минимум должна принять 1105 беженцев.