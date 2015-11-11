Москва, 11 ноября, 2015, 17:05 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала международное соглашение по какао 2010 года, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Соглашение было подписано 1 октября 2014 года, и оно является седьмым по счету.

rus-img2.com Какао-бобы

Периодически принимается новое соглашение и обновляется текст действующего, отметил замглавы МЭР Алексей Лихачев. По его словам, новации данного соглашения в том, что оно структурирует более точно ряд комитетов, в том числе экономический и административно-финансовый, и предусматривает проведение межправительственных консультаций с привлечением частного сектора для достижения «долгосрочного баланса между спросом и предложением на рынке какао, что положительно влияет на устойчивое состояние отрасли».

Никаких механизмов, регулирующих цены на какао-бобы, в соглашении нет, при этом документ помогает на уровне дискуссии между импортерами и экспортерами какао, сказал Лихачев. 18 стран-экспортеров и 30 стран-импортеров какао «осуществляют баланс, спрос и предложение на мировом рынке какао-бобов», и благодаря этому балансу цены держатся «в разумных пределах», считает замглавы МЭР.

Участие в соглашении налагает на Россию обязательства по уплате ежегодного членского взноса в размере 68 тыс. 649 фунтов стерлингов (около 104 тыс. долларов). «Бюджетные ассигнования предусмотрены и в действующем бюджете, и в проекте бюджета на 2016 год», — пояснил Лихачев.

Выступивший от фракции «Справедливая Россия» депутат Александр Романович подчеркнул, что в отрасли происходят за последние 20 лет кардинальные изменения. «На самом деле Россия импортирует не какао-бобы, как это было раньше, она импортирует какао-порошок из Европы, и, к сожалению, наши отношения с основными производителями какао-бобов, такими как Кот-д'Ивуар и Гана, практически не существуют», — сказал он.

По его мнению, проблемы кондитерской отрасли обусловлены нынешней экономической политикой в целом. «Экономическая политика, которая проводится последние 20 лет, не стимулирует работу производителей сырья на территории РФ. Какао-велла — это то, что у нас сегодня используется, это является продуктом шелухи», — сказал он.