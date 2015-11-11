Москва, 11 ноября, 2015, 17:04 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и правительством Бахрейна о поощрении и взаимной защите капиталовложений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Соглашение предусматривает предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования. При этом за каждой стороной сохраняется право определять в соответствии со своим законодательством секторы экономики, в которых деятельность инвесторов исключается или ограничивается.

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Соглашение направлено на защиту капвложений от принудительного изъятия — национализации, экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах при соблюдении порядка, установленного законами обеих стран.

Документ гарантирует право инвестора на получение адекватной компенсации в случае нанесения ущерба его капиталовложениям, а также возможность выплаты процентов по межбанковской рыночной ставке по трехмесячным кредитам в национальной валюте одной из сторон. Инвесторы смогут беспрепятственно переводить за границу платежи, связанные с осуществлением капиталовложений. Документ также гарантирует судебную защиту прав инвесторов, включая международный арбитраж.

«Эта небольшая, но динамично развивающаяся экономика крайне интересна нам как с точки зрения инвестиционного и банковского сотрудничества, так и с учетом политических аспектов в регионе. Бахрейнский бизнес заинтересован в привлечении российских компаний к участию в национальных проектах, включая строительство туристических комплексов», — отметил замминистра экономического развития Алексей Лихачев.