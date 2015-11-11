Калуга, 11 ноября, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Калужское отделение Общероссийского народного фронта подвело промежуточные итоги мониторинга «За доступную среду!».

Фото пресс-службы калужского отделения Общероссийского народного фронта

Как сообщил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Денис Шаулин, на заседании рабочей группы «Социальная справедливость» «фронтовики» обсудили выполнение запланированных на 2015 год мероприятий в рамках программы «Доступная среда в Калужской области» и выразили опасения по поводу ее реализации в установленные сроки и заявленных объемах.

По словам Шаулина, на первом этапе эксперты ОНФ проанализировали информацию о размещении заказов на поставки товаров и выполнение работ на портале государственных закупок. Выяснилось, что из 16 учреждений и организаций региона, участвующих в программе на общую сумму более 26 миллионов рублей, по состоянию на 5 ноября 2015 года лишь 8 заключили соответствующие контракты. Причем только две организации сделали это в I квартале текущего года. Шесть организаций приступили к заключению контрактов в течение последнего месяца.

«Ряд учреждений — например, Сосенский радиотехнический техникум, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, Калужский музей изобразительных искусств и другие — еще даже не приступили к электронному оформлению работ. Учитывая, что полная процедура реализации программы — от размещения планов до непосредственного выполнения — занимает довольно длительное время, есть все основания полагать, что часть организаций Калужской области рискует не уложиться в срок до конца года», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Денис Шаулин.

Примечательно, что большую дисциплинированность при реализации программы проявляют муниципальные районы: пять из семи организаций в той или иной мере приступили к ее выполнению. В то время как среди девяти калужских организаций муниципальный контракт, по данным портала госзакупок, на данный момент заключили лишь три.

На втором этапе активисты ОНФ проверили выполнение уже заключенных контрактов. Выяснилось, что только в одном учреждении — ЦРБ Дзержинского района — непосредственная работа по замене лифта выполнена в полном объеме. Хотя и здесь ситуация неоднозначна: данная работа началась еще в 2014 году, а затем была перенесена на 2015-й. Еще в четырех организациях — «Калужском областном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», «Спас-Деменском доме-интерната для престарелых и инвалидов», «Городской больнице № 5», «Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи» — работы ведутся.

Между тем, по словам заместителя министра труда и социальной защиты региона Татьяны Романовой, столь длительная задержка с началом реализации программы «Доступная среда в Калужской области» связана в том числе с тем, что федеральные средства на ее выполнение поступили в регион только в августе. Вместе с тем в ведомстве заверили «фронтовиков», что все обязательства, связанные с реализацией программы в 2015-м, будут выполнены в полном объеме и до конца года. Также в министерстве пояснили, что еще не освоенные в рамках программы средства межбюджетных трансфертов муниципальных образований Калужской области в размере 6 200 000 рублей будут направлены на закупку двух специализированных автобусов для социальных учреждений области.