Воронеж, 11 ноября, 2015, 16:43 — ИА Регнум. Первый проректор Воронежского государственного технического университета Сергей Сафонов уволился по собственному желанию 10 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

Фердинанд Ходлер. Выступление частей из йенских студентов во время освободительной войны 1813 года. 1908-1909

Причины ухода в вузе не уточняют, однако источник «Коммерсанта» отметил, что лишение инженерно-экономического факультета государственной аккредитации для Сафонова, отвечавшего за учебную работу, не прошло «мимо него».

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О том, что один из факультетов одного из самых уважаемых воронежских вузов — ВГТУ — лишен госаккредитации, стало известно на прошлой неделе. Факультет занимается подготовкой специалистов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», «Реклама и связи с общественностью». На момент отказа на факультете на дневной форме обучения находились 1086 студентов, в том числе 13 бюджетников, а также более 800 заочников. Студентам предложено написать заявления о переводе в другие вузы для завершения учебы по выбранной специальности. На сегодня такие заявления написали уже несколько сотен человек — в ректорате и деканате вуза более точно сказать не смогли.

Не известна пока и судьба преподавательского состава — в вузе уже ходят слухи о массовых увольнениях «по собственному», впрочем, пока подтверждения им нет. Более того, руководство вуза не теряет надежды все же сохранить факультет, подав документы на его повторную аккредитацию.

Не теряют надежды сохранить факультет и студенты — в интернете продолжается сбор подписей под петицией президенту России, министру образования РФ и Госдуме РФ с просьбой спасти от закрытия инженерно-экономический факультет ВГТУ — уже собрано более 4 тыс. подписей.