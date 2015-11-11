Екатеринбург, 11 ноября, 2015, 16:45 — ИА Регнум.



nnm.me Евгений Ройзман

Глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман дал в качестве свидетеля в Свердловском областном суде показания по делу Олега Кинёва. Он изложил свою версию событий, которые произошли до убийства пенсионерки Ольги Ледовской, а также ответил на вопросы заместителя генпрокурора Юрия Пономарёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранееИА REGNUM, в Свердловском областном суде продолжаются слушания по делу экс-депутата городской думы Олега Кинёва, которого обвиняют в мошенничестве с квартирой и организации убийства Ольги Ледовской. До перерыва свои показания дал бывший помощник экс-депутата Сергей Чуваков, дело которого выделено в отдельное производство и рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Евгений Ройзман сообщил, что знаком с обвиняемым с 2006 года. По словам Евгения Ройзмана, он делом Ольги Ледовской не занимался и сразу передал Олегу Кинёву. Он отметил, что старушка обратилась к нему, сообщив, что хочет отдать свою квартиру городу и оказаться в доме ветеранов. Было указано, что Ольга Ледовская несколько раз обращалась к Евгению Ройзману с жалобами на депутата Олега Кинёва. Глава Екатеринбурга связывался с депутатом с просьбой пояснить ситуацию, на что Олег Кинёв отвечал ему, что всё в порядке, а пенсионерка слегка не в себе.

Юрий Пономарёв задал вопрос Евгению Ройзману, почему он сразу не отправил старушку в компетентные органы, а регулярно отправлял её домой. Свидетель ответил, что обращение в органы не всегда даёт положительный результат. Далее были заслушаны материалы «прослушки» телефонных переговоров предположительно Евгения Ройзмана и Олега Кинёва. В частности, в озвученном диалоге глава Екатеринбурга сказал Олегу Кинёву, что «это ситуация, которую нужно разрешить здесь и сейчас». Их глава Екатеринбурга прокомментировал, сообщив, что «надо слушать, с какой интонацией и что сказано». Он имел в виду решение конфликта в юридической плоскости.

Заместитель генерального прокурора отметил, что подобная ситуация дискредитирует власть. Евгений Ройзман сообщил, что переживает данную ситуацию и сожалеет, что не сразу поверил Ольге Ледовской. В конце допроса Юрий Пономарёв посоветовал внимательно выбирать помощников, пожелал Евгению Ройзману пореже давать показания в суде и выполнять свои обязанности. Также Юрий Пономарёв ходатайствовал о привлечении к процессу в качестве свидетеля Андрея Кабанова, передаёт URA.ru. Заседание продолжится завтра. Суд продолжит заслушивать свидетелей.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила журналистам, что подобные случаи подрывают доверие людей к власти: «Это первый случай, когда заместитель генерального прокурора лично поддерживает обвинение. В данной ситуации мы не должны были ждать иной реакции: то, что случилось, это полная дискредитация власти — люди доверяют, приходят со своей бедой и с последней надеждой на то, что будут услышаны властью. И когда примешивается криминал, это страшно. Мне кажется, что из той ситуации выводы так и не были сделаны: доверять случайным людям, которые оказываются во власти, нельзя. Кроме приговора, выводы должны быть сделаны городской властью. Случилось убийство человека, который шел со своей проблемой к представителю власти с уверенностью, что ему помогут. Власть — это не подарок, а большая ответственность и труд, а прием населения — не увеселительное мероприятие. Я думала, что несколько человек уйдут в отставку добровольно. Это тот случай, случись который где бы то ни было в мире, люди бы добровольно оставили свой пост. Я в своем ежегодном докладе по итогам 2014 года писала о том, что этим людям необходимо уйти в отставку, поскольку это несовместимо с дальнейшей работой. Это не простая ошибка. Это не случайность, которая может возникнуть в ходе приема посетителя. Это криминальный случай. Сращение власти и криминала недопустимо ни в коем случае. Мы уровень доверия к власти теряем из-за таких людей».

Напомним, что, по версии следствия, Ольга Ледовская обратилась за помощью к Евгению Ройзману, который направил её к депутату Олегу Кинёву. Пенсионерка желала продать квартиру и определиться в дом ветеранов. Олег Кинёв переписал квартиру на своего помощника Сергея Чувакова. Заподозрив обман, Ольга Ледовская сообщила, что придаст огласке действия депутата. После чего Олег Кинёв нанял исполнителей, которые впоследствии, согласно обвинительному заключению прокуратуры, осуществили убийство.