Барнаул, 11 ноября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. Алтайским пенсионерам на 2016 год утвердили величину прожиточного минимума в размере 8 тыс. 363 рубля. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает официальный сайт региона, ссылаясь на подписанный губернатором Александром Карлиным закон («Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2016 год» — прим. ИА REGNUM).

inforechie.com Алтайским пенсионерам утвердили прожиточный минимум

Власти поясняют, что исходя из данной суммы будет определяться размер социальной доплаты к пенсии в соответствии с законом «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2016 год».

Напомним, что в этом году этот минимум для пенсионеров составляет 7213 рублей.