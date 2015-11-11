Калуга, 11 ноября, 2015, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября. губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в заседании городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Калужский губернатор поздравил Константина Горобцова с назначением

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутаты тайным голосованием избрали Константина Горобцова городским головой Калуги. Ему был вручен специальный нагрудный знак. Константин Горобцов подписал контракт с главой городского самоуправления Александром Ивановым.

Избранный градоначальник поблагодарил за доверие, а также дал обещание «честно, открыто и добросовестно трудиться на благо жителей областного центра», подчеркнув, что ключевым направлением развития муниципалитета будет создание современной комфортной среды для горожан и гостей Калуги.

Поздравляя коллегу, а вместе с ним депутатов и всех калужан, губернатор Анатолий Артамонов заметил, что Калуга прочно удерживает лидерские позиции среди столиц регионов Центрального федерального округа по ряду показателей. В их числе — промышленность, инвестиционная деятельность, жилищное строительство, темпы роста бюджетной обеспеченности, а также уровень доходов населения. По словам главы региона, преобразования, которые происходят в городе, калужане замечают и оценивают положительно. Основой для этой оценки послужил правильно выбранный вектор развития предшественниками Константина Горобцова на этом посту — Максимом Акимовым, Николаем Любимовым, Николаем Полежаевым, Константином Барановым.

«На первое место они поставили интересы и пожелания калужан. Диалог с людьми — это один из важнейших инструментов, которым никогда нельзя забывать пользоваться», — сказал Анатолий Артамонов.

Говоря о развитии областного центра, губернатор рекомендовал Константину Горобцову активнее вовлекать в эти процессы жителей города и бизнесменов. В качестве примера он привел деятельность территориального общественного самоуправления, которая, по мнению губернатора, вносит реальный вклад в благоустройство городских микрорайонов. Крупные задачи, такие как создание стратегически значимых инфраструктурных объектов — южного обхода Калуги (входит в число приоритетных строек страны), моста через р. Оку, набережной, второй очереди музея космонавтики и Инновационного культурного центра, Дворца спорта — поможет решить областная власть.

«Возложенные на Вас полномочия, предполагают высокую степень ответственности перед населением города. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов на благо калужан и надеюсь, что Вы в полной мере оправдаете надежды депутатов, представляющих всё население города», — завершил свою речь Анатолий Артамонов.