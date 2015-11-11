Симферополь, 11 ноября, 2015, 16:14 — ИА Регнум. Республика Никарагуа планирует сотрудничество с Крымом в различных сферах. Об этом заявил на встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в Российской Федерации Хуан Эрнесто Васкес Арайя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Никарагуа планирует сотрудничать с Крымом

«Мы готовы обсуждать с правительством республики планы сотрудничества. Крым очень важный туристический регион России, и я думаю, что никарагуанская продукция может быть интересна для вашего рынка. Также мы посетили федеральный университет и поговорили о возможности обмена студентами и преподавателями. Была подписана бумага, которая позволит в следующем году привезти первую партию никарагуанских студентов в Крым. Уверен, что с вашей помощью мы найдём общий язык и общие интересы для развития регионов», — сказал во время встречи в Сергеем Аксёновым Хуан Эрнесто Васкес Арайя.

В интервью ИА «Крыминформ» посол сообщил, что его страна рассчитывает на помощь специалистов из Крыма в развитии флота. В частности, республика хочет обучать своих студентов технических специальностей в Крыму с целью строительства Никарагуанского канала между Карибским морем и Тихим океаном.

«Наша страна развивается быстрыми темпами — рост производства составляет 4−5 процентов в год. И нам очень нужны современные квалифицированные специалисты. В следующем году начнется строительство Никарагуанского канала между Карибским морем и Тихим океаном. Это грандиозный международный проект стоимостью 50 миллиардов долларов. Для его реализации, а затем и для эксплуатации канала нам понадобятся специалисты в самых разных отраслях народного хозяйства», — пояснил посол.

Также он сообщил, что Никарагуа нужны специалисты в области сельского хозяйства. При этом республика может поставлять в Крым сельскохозяйственные товары — кофе, сигары, ром, мясо, морепродукты. Среди причин, почему именно Крым интересен для студентов Никарагуа, Хуан Эрнесто Васкес Арайя назвал материальные и климатические. «Климат в Крыму гораздо мягче, чем в большинстве других регионов России и больше похож на климат Никарагуа. И значит, нашим студентам будет легче адаптироваться. Да и стоимость жизни в Крыму меньше, чем, например, в Москве», — пояснил посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский магнат и главный концессионер Никарагуанского канала Ван Цзин потерял, по меньшей мере, 84% своего финансового состояния. И кто теперь будет инвестировать в «проект века» — большой вопрос. Отметим также, что главным подрядчиком строительства Никарагуанского канала является гонконгский консорциум HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND), экстренно созданный специально под эту стройку. В течение 50 лет после ввода канала в эксплуатацию распоряжаться им будет китайская сторона. Причем при согласии двух сторон этот период может быть продлен. Несколько лет назад ключевые порты Панамского канала Сан-Кристобаль и Бальбоа также были переданы на 25 лет в управление гонконгской компании Hutchinson Whampoa, которой владеет один из богатейших людей Китая Ли Ка-Шэн. Российская сторона не принимает участия в строительстве канала.