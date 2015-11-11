Калуга, 11 ноября, 2015, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, на заседании калужского городского парламента депутаты приняли решение о назначении на должность городского головы города Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в заседании приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин и председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов.

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом города Калуги городской голова выбирается депутатами городской Думы из числа участников конкурса на замещение должности на срок действия полномочий городской Думы — пять лет.

В ходе конкурса на замещение должности главы города свои кандидатуры предложили пять претендентов, в том числе исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов.

На заседании Думы все пять претендентов выступили перед депутатами с кратким изложением своей программы. После обсуждения, депутаты приняли решение включить в бюллетень для голосования кандидатуры Романа Потехина и Константина Горобцова.

Перед началом голосования в поддержку кандидатуры Константина Горобцова выступили руководители всех фракций городской Думы — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, кандидатура Константина Горобцова также была поддержана депутатской группой, в состав которой входят представители партий КПРФ, ЛДПР, ЯБЛОКО и «Справедливая Россия».

По итогам тайного голосования, новым городским головой Калуги был избран Константин Горобцов, ему отдал свой голос тридцать один депутат из тридцати трёх народных избранников, присутствовавших на заседании.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и Константин Горобцов подписали контракт, согласно которому городской голова в течении пяти лет будет руководить исполнительной властью областного центра.

Губернатор области Анатолий Артамонов поздравил Константина Горобцова с избранием и пожелал успехов на посту.

Губернатор Анатолий Артамонов также обсудил с депутатами вопросы формирования городского бюджета на 2016 год и обозначил основные перспективы развития Калуги и приоритетные проекты, которым руководство области уделяет повышенное внимание.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов также поздравил Константина Горобцова с избранием и отметил высокие профессиональные качества и богатый управленческий опыт нового городского головы.