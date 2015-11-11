Москва, 11 ноября, 2015, 16:06 — ИА Регнум. Власти Москвы заявили о готовности передавать собственные наработки в градостроительной сфере руководству регионов РФ. Как заявил на пресс-конференции 11 ноября руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, это позволит создать в столице более комфортные условия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Левкин

«Мы готовы всем отдавать свои наработки, потому что, чем успешнее регионы Российской Федерации, чем успешнее прилегающие к Москве регионы, тем больше доходная часть этих субъектов, тем больше там условий для бизнеса, тем меньше людей будут стараться приехать в Москву работать, тем лучше и комфортнее будет ситуация в Москве», — заявил Левкин.

По его словам, количество процедур, необходимых для строительства эталонного объекта, за последние пять лет в Москве сократилось количество с 58 до 19, а время, необходимое для строительства такого объекта, составляет 244 дня.

Глава департамента также отметил, что срок прохождения процедуры «Запрос и получение градостроительного плана земельного участка (ГЗПУ) в Комитете архитектуры и строительства города Москвы» сократился с 53 до 45 дней. Он подчеркнул, что в столице теперь используют и такой критерий оценки как «Индекс качества строительства», по которому столица набрала 14 баллов из 15 возможных. Данный критерий характеризует качество нормативного регулирования строительства, контроля за качеством и механизмом безопасности, правового регулирования юридической ответственности и страхования, а также требований к уровню профессиональной квалификации.

Левкин напомнил, что по новым правилам производства земляных работ отменяется необходимость предоставления 13 документов, необходимых для открытия ордера. Он также сообщил, что Москва улучшила свои позиции в общем рейтинге «Ведение бизнеса».

«Если говорить в целом о России, то всего в рейтинге участвует 189 стран, мы занимаем 51 позицию по итогам рейтинга этого года. Я считаю, что это очень хороший показатель. Если мы рассматриваем Москву, то в 2010 году мы занимали 182 место, в прошлом году — 156 место, а по итогам этого года — 119 место. Хорошо видно динамику за пять лет и за год», — заявил Сергей Левкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левкин заявлял, что Москва получила 13 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по направлению «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство».

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