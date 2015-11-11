Москва, 11 ноября, 2015, 15:39 — ИА Регнум. Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин назвал продуктивным то, что власти решили все-таки не спешить с социальным проектом по программе внутренней продовольственной помощи. «Здесь слишком много нюансов, слишком большая вероятность потратить большие финансовые средства впустую, так и не достигнув нужного эффекта», — заявил он 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Талон. 1986 год

По его мнению, идея внутренней продовольственной помощи прекрасная и перспективная, но слишком сырая и не оформленная нужным и детальным образом. Он обратил внимание, что именно об этом ранее заявила и заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

«Это очень хорошо, что власти понимают весь тонкий механизм создания и отладки подобной программы. Даже если программа начнет работать в 2017 году, ничего страшного не случится — в случае ее детального формирования полностью изменится весь подход к оказанию целевой социальной помощи. Это позволит российскому обществу выйти на принципиально иной уровень развития», — добавил Базыкин.

Напомним, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт в ходе круглого стола в Москве 10 ноября обратила внимание, что на стадии разработки программы внутренней продовольственной помощи был поднят глубинный пласт вопросов, касающихся всей системы государственной социальной поддержки. Вначале предполагалось, что программа заработает с 1 января 2016 года, но теперь она откладывается до 2017 года. Она обратила внимание, что количество нуждающихся в регионах РФ постоянно увеличивается. Существующую систему соцподдержки Гехт назвала неэффективной, непрозрачной и не отвечающей задачам оказания адресной помощи.

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