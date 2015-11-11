Махачкала, 11 ноября, 2015, 15:35 — ИА Регнум. Семь бандитских группировок были разгромлены в текущем году в трех республиках Северо-Кавказского федерального округа. Все семь орудовавших на территории Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии незаконных военных формирований принесли присягу террористической организации «Исламское государство». В целом за пять лет террористическая активность, прежде всего на Северном Кавказе снизилась более чем в десять раз. Об этом накануне, 10 ноября, заявил в ходе седьмой региональной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Сочи замдиректора ФСБ РФ Евгений Сысоев, пишет Lenta.ru.

direction.qc.ca Черепки

Большой урон сети террористических группировок на территории СКФО нанесло и уничтожение нескольких местных главарей радикальной организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена на территории России. В рядах боевиков с потерей главарей произошел раскол.

По данным, которые привел Евгений Сысоев, на 1 ноября 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года число преступлений террористической направленности в России уменьшилось в 2,5 раза — с 74 до 30.

По словам замглавы ФСБ РФ, количество боевиков в рядах ИГ в середине 2015 года достигло 80 тысяч человек, из них 50 тысяч действуют в Сирии и 30 тысяч — в Ираке. Среди террористов около 30 тысяч иностранцев, подавляющее большинство которых прибыли из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Как заявил на совещании в Ярославле 29 июля текущего года глава ФСБ России Александр Бортников, в рядах «Исламского государства» воют в настоящее время граждане более ста стран. «Исламисты, закрепившиеся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, нацеливаются на Европу и Азию. Бандиты перешли от тактики нанесения точечных ударов к осуществлению полномасштабных войсковых операций и ведению боевых действий с применением тяжелых видов вооружения», — сказал глава ФСБ.