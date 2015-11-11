Москва, 11 ноября, 2015, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» предлагают правительству определить критерии понятия «нуждаемость» как ориентир регионам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в ходе брифинга в Госдуме. Исаев отметил, что согласно внесенному в Госдуму правительством законопроекту регионы будут принимать решения о переходе на более адресную помощь нуждающимся.

Леон Колле. Гоолодный мальчик (фрагмент). 1869

При этом, по словам депутата, «будет большой соблазн у регионов, которые находятся зачастую в непростой финансовой ситуации, использовать введение критериев нуждаемости для того, чтобы перебросить деньги на какие-то иные расходы». Поэтому парламентарии предлагают зафиксировать в законе, что «высвобождающиеся при введении нуждаемости средства, как правило, должны направляться на оказание социальной помощи тем, кто в ней нуждается». «В этом смысл закона: взять у тех, кто не нуждается, и дать тем, кто нуждается, дать больше», — указал он.

«Поскольку понятие нуждаемости будет вводиться региональным законодательством, это правильно, поскольку в каждом регионе позиции разные, но тем не менее мы зафиксируем обязанность федерального правительства предложить критерии определения нуждаемости для того, чтобы был ориентир, как, например, в законе о социальной помощи — есть общий ориентир», — сообщил Исаев.