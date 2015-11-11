Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2015, 15:33 — ИА Регнум. На конференции Международной ассоциации прокуроров в Сочи 11 ноября начальник управления Генеральной прокуратуры России Юрий Хохлов заявил, что террористические организации, в частности «Исламское государство», в формате современной поп-культуры в целях вербовки молодых людей используют соцсети, сообщает НТВ.

rybalka-v-rossii.ru Искусственная наживка

По словам Хохлова, вербовщики ИГИЛ проводят агрессивную кампанию для завлечения в свои сети боевиков-террористов со всего мира, используя для этого сюжеты видеоигр и фильмов с возрастной ориентацией на молодежь.

Чтобы завербовать молодых представителей на российской территории, террористы применяют коммуникативные возможности соцсетей Facebook, Twitter, «ВКонтакте», которыми так активно пользуется молодежь. По требованию Генпрокуратуры страницы террористов на этих ресурсах регулярно блокируются.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, по требованию Генпрокуратуры РФ уже было заблокировано 450 сайтов, с помощью которых организаторы собирали средства на нужны боевиков «Исламского государства» и других террористических группировок.

ИА REGNUM напоминает, что на территории России и многих других стран деятельность террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» запрещена.