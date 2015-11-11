Москва, 11 ноября, 2015, 15:24 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 12 ноября. Курс доллара к рублю повысился по сравнению с предыдущим показателем на 17,85 копейки и составил 64,5693 рубля.

rus-img2.com Усыхание

Официальный курс евро к рублю повысился на 14,03 копейки до 69,3797 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 66,734 рубля. Она выросла по сравнению с предыдущим показателем на 16,13 копейки.