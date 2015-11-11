Новосибирская область, 23 апреля, 2007, 13:24 — ИА Регнум. В субботнике, 21 апреля, приняли участие 124 327 новосибирцев: работники жилищно-эксплуатационных организаций, промышленных предприятий и учреждений бюджетной сферы, школьники, студенты, жители, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На уборку дворов, улиц Ленинского района вышло 18 075 горожан. На втором месте по числу горожан, принявших участие в субботнике, стали дзержинцы - 14 533 человека. Также активно трудились в Кировском (14 166 человек), в Калининском (13 787 человек) и Заельцовском (12 946 человек) районах. В Октябрьском районе участие в субботнике приняли 11 760 горожан, в Центральном - 9 871. На уборку закрепленных территорий вышло более 1 800 сотрудников муниципальных транспортных предприятий и более 1 400 специалистов учреждений, входящих в структуру Главного управления благоустройства и озеленения города.

На уборку городских улиц, парков скверов, бульваров, для вывоза мусора было выведено 1 473 единицы специализированной техники. По информации городского штаба, с улиц и дворов города вывезено более 12 тыс. кубометров мусора.