Ташкент, 11 ноября, 2015, 14:54 — ИА Регнум. За первые десять месяцев текущего года продажи в России автомобилей производства совместного предприятия GM Uzbekistan снизились на 48,9%. Об этом сообщает gazeta.uz со ссылкой на информацию Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Павел Беньков. Узбекский дворик

С начала года в России было реализовано 17 119 автомобилей, произведенных в Узбекистане, против 33 472 автомобилей, проданных за аналогичный период прошлого года. За октябрь 2015 года на российском рынке был продан 1621 автомобиль GM Uzbekistan, тогда как за тот же месяц в прошлом году реализовано 1819 автомобилей.

Местные СМИ ранее сообщали о том, что в ближайшие два года Узбекистан планирует снизить выпуск легковых автомобилей, и предположили, что снижение связано с «продолжающимся падением» на российском автомобильном рынке, который является «ведущим экспортным рынком» для узбекских автомобилей.

Тем временем интернет-газета UzMetronom сообщает, что в самом Узбекистане из-за дефицита машин по-прежнему невозможно купить легковушку местного производства без очереди или взятки. Издание отмечает, что автозавод GM Uzbekistan в Андижанской области не обанкротился только благодаря авансовым платежам населения, так как чтобы приобрести автомобиль, будущий владелец должен оплатить 85% стоимости с гарантией получить его лишь через шесть-девять месяцев. Причем, по данным издания, если за этот срок машина подорожает, то покупатель обязан доплатить появившуюся разницу.

«По утверждению наших источников, большинство площадок на канувших в Лету заводах республики сейчас забиты новыми машинами, не нашедшими сбыта, однако очереди на них на внутреннем рынке страны не исчезли, поскольку искусственный дефицит позволяет сколачивать состояние узкой группе лиц, как всегда наживающихся на народе», — пишет узбекская интернет-газета.