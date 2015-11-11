Чебоксары, 11 ноября, 2015, 14:41 — ИА Регнум. В Чувашии резко участились случаи заболевания бешенством. В январе — октябре текущего года в 16 муниципалитетах республики выявлено 70 случаев бешенства животных, в то время как за аналогичный прошлогодний период было зарегистрировано 11. Такие данные опубликовала Госветслужба Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM Один из чебоксарских дворов

В рамках мониторинга эпизоотической ситуации в течение 10 месяцев 2015 года на территории зарегистрировано 75 неблагополучных пунктов, из них бешенство животных — 68 пунктов. Выявлено 70 случаев заболевания бешенством животных, из них заболели 53 лисы (77%), 8 собак, 8 кошек и один хорёк.

Самым неблагополучным районом является Ядринский, где зарегистрировано 15 случаев бешенства животных (21,4% от общего числа). Далее идут Порецкий район (8 случаев), Шумерлинский (7%) и Красночетайский (6) районы. Открытыми остаются неблагополучные пункты по бешенству в Канашском, Красночетайском, Шумерлинском и Козловском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте данный вопрос был поднят на планерке в правительстве Чувашии. Из-за участившихся случаев появления в селах больных бешенством лисиц власти планировали организовать массовый отстрел хищниц. В регионе продлили сезон охоты, при этом инспекторам Госохотрыбслужбы Чувашии поручено самим выходить в леса и «максимально уничтожить» лис.

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По данным Госветслужбы Чувашии, подъемы заболеваемости бешенством чередуются через 4−8 лет. Так, например, с 1970 по 2014 год в республике зарегистрировано три эпизоотических подъема заболеваемости: первый — с 1976 года по 1978 год, второй — с 1984 года по 1990 год, третий — с 1999 года по 2010 год. А спады соответственно 3−12 лет — к примеру, с 2011 года по 2014 год произошёл спад эпизоотии до уровня 14−15 случаев в год. Причем каждый подъем заболеваемости был более продолжительным, общее количество заболевших животных в эти периоды составило соответственно 65, 69, 251 голов. Наибольший всплеск наблюдался через каждые 6−12 лет.

«Исходя из сложившейся ситуации по бешенству с начала 2015 года, можно предположить о начале четвертого подъёма заболеваемости бешенством животных в республике», — прогнозировали в Госветслужбе Чувашии.

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