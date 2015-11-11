Псков, 11 ноября, 2015, 14:18 — ИА Регнум. В детских садах Пскова к новому году планируется открыть 235 дополнительных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре муниципалитета.

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По данным управления образования администрации Пскова, капитальные ремонты завершаются в трёх детских дошкольных учреждениях — в детских садах №№ 31, 37 и 38. К концу года здесь появятся дополнительно 90 мест — по 30 в каждом.

Кроме того, 45 дополнительных мест будет открыто в детском саду № 9, где сейчас начались ремонтные работы. «Деревянные веранды, пристроенные к зданию дошкольного учреждения, будут реконструированы в капитальные строения для размещения групп», — пояснили в пресс-службе. Завершение работ запланировано на конец декабря.

По данным управления, завершается ремонт в помещениях школы № 12 для создания дошкольного отделения — здесь предполагается создать три группы по 30 человек.

Ремонтные работы также идут в детских садах № 15 и № 17.

На создание дополнительных мест в детских садах из федерального бюджета направлено более 37 млн рублей.